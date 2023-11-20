Бюджетные расходы на оборону достигли 1,4 трлн грн — Минфин
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,39 трлн грн за первые 10 месяцев 2023 года или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
В октябре бюджетные расходы на оборону составили – 135,8 млрд грн, в сентябре – 141,9 млрд грн.
Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет налоговых поступлений, а также военных облигаций.
"Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также покупая военные облигации. Ведь каждая привлеченная гривна – это инвестиция в поражение России" – призывают в Минфине.
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