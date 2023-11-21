Долар знову подешевшав. Курси валют у банках

У вівторок, 21 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, впав на 2 коп. і становить 37,18 грн. Курс продажу опустився на 3 коп. до 37,76 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,6 грн, максимальний – 37,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,45 грн, максимальний – 38 грн.

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Середній курс євро зріс на 10 коп. Курс купівлі становить 40,18 грн, курс продажу – 41,15 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,4 грн, максимальний – 40,71 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, а максимальний – 42 грн.

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