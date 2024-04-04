Доллар в банках подешевел. Наличные курсы

Доллар в банках подешевел в среднем до 39,51 грн, евро подорожал до 42,94 грн

Фото: depositphotos.com

В четверг, 4 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой уменьшился на 10 коп. и составил 39,00 грн. Курс продажи снизился на 11 коп. до 39,51 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,40 грн, максимальный – 39,20 грн. Для продажи минимальный курс – 39,39 грн, максимальный – 39,70 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составляет 42,17 грн. Курс продаж вырос почти на 3 коп. до 42,94 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,35 грн, максимальный – 42,60 грн. Для продажи минимальный курс – 42,49 грн, а максимальный – 43,10 грн.