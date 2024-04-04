Долар у банках подешевшав. Готівкові курси

Долар у банках подешевшав у середньому до 39,51 грн, євро подорожчав до 42,94 грн

Фото: depositphotos.com

У четвер, 4 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, зменшився на 10 коп. і склав 39,00 грн. Курс продажу зменшився на 11 коп. до 39,51 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,40 грн, максимальний – 39,20 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,39 грн, максимальний – 39,70 грн.

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Середній курс купівлі євро збільшився на 4 коп. і становить 42,17 грн. Курс продажу зріс майже на 3 коп. до 42,94 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,35 грн, максимальний – 42,60 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,49 грн, а максимальний – 43,10 грн.