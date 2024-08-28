Доллар в банках подешевел. Наличные курсы валют

Курсы доллара и евро в банках снизились

Фото: Pexels

В среду, 28 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4 коп. и составляет 41,09 грн. Курс продаж снизился на 5 коп. до 41,56 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,5 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,44 грн, максимальный – 41,7 грн.

Средний курс покупки евро опустился на 6 коп. и составляет 45,7 грн. Курс продажи снизился также на 6 коп. до 46,44 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,85 грн, максимальный – 46,01 грн. Для продажи минимальный курс – 46,29 грн, а максимальный – 46,75 грн.

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