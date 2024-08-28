Долар в банках подешевшав. Готівкові курси валют

Курси долара та євро в банках знизились

Фото: Pexels

У середу, 28 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, впав на 4 коп. і складає 41,09 грн. Курс продажу знизився на 5 коп. до 41,56 грн.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,5 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,44 грн, максимальний – 41,7 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 6 коп. і становить 45,7 грн. Курс продажу зменшився також на 6 коп. до 46,44 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,85 грн, максимальний – 46,01 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,29 грн, а максимальний – 46,75 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.