Доллар в банках снова дешевеет. Наличные курсы

Курс доллара упал на 8 копеек, курс евро – на 12

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В пятницу, 26 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 6 коп. и составляет 41,03 грн. Курс продажи опустился на 8 коп. — до 41,55 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,5 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,43 грн, максимальный – 41,7 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 7 коп. и составляет 44,45 грн. Курс продажи упал на 12 коп. — до 45,24 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,6 грн, максимальный – 44,85 грн. Для продажи минимальный курс – 44,99 грн, а максимальный – 45,5 грн.

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