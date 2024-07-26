Долар у банках знову дешевшає. Готівкові курси

Курс долара впав на 8 копійок, курс євро – на 12

Фото: Юлія Березовська/прес-центр НБУ

У п’ятницю, 26 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 6 коп. і складає 41,03 грн. Курс продажу опустився на 8 коп. — до 41,55 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,5 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,43 грн, максимальний – 41,7 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 7 коп. і становить 44,45 грн. Курс продажу зменшився на 12 коп. — до 45,24 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,6 грн, максимальний – 44,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,99 грн, а максимальний – 45,5 грн.

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