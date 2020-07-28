Экс-глава Нацкомфинуслуг отсудил пул активов банков-банкротов на 3,9 млрд грн

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск "Финансовой компании "Инвестохиллс Веста" о признании недействительным решения Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) об отмене результата аукциона по продаже пула активов четырех банков-банкротов. Решение суда опубликовано в едином реестре судебных решений, сообщает finbalance.

Требования по пулу активов банков Финансы и Кредит, ВТБ, Дельта Банк и Фидобанк составляют 3,9 млрд грн. Сумма включает невыплаченные кредиты ряда предприятий (Кремекчукмясо, Стахановский вагоностроительный завод, ЧАО "Креатив" и др.) в размере 1,1 млрд грн, проценты по кредитам – 1,4 млрд грн, и штрафы – 1,4 млрд грн.

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Первым победителем аукциона была объявлена компания Бизнесресурс-Украина, предложившая за пул активов 304 млн грн. Однако, на протяжении месяца она не произвела оплату за купленный пул, и право на покупку перешло к Инвестохиллс Веста, сообщает издание. Предложение компании на аукционе составляло 150 млн грн.

Согласно материалам дела, Инвестохиллс Веста 21 января 2020 года подписал договор с ликвидатором банка Финансы и Кредит и оплатила часть пула в размере 132,4 млн грн.

Но уже 22 января исполнительная дирекция ФГВФЛ отменила результаты аукциона.

Хозсуд Киева принял решение, что у ФГВФЛ не было основания для отмены результатов аукциона.

За данными госреестра, среди основателей "Финансовой компании "Инвестохиллс Веста" числится бывший глава правления Альфа-Банка и экс глава Нацкомфинуслуг Андрей Волков, сообщает издание.

7 мая ФГВФЛ выступил за реструктуризацию долга VAB Банка.

8 июля Конституционный суд рассматривал конституционность Фонда гарантирования вкладов.

13 июля Хозсуд Киева не стал рассматривать иск ФГВФЛ к Рожковой и экс-топам Платинум Банка.

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Роман Брыль

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