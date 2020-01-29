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ЕС ожидает возвращения в Украину выведенных из ПриватБанка денег

ЕС ожидает возвращения в Украину выведенных из ПриватБанка денег
29.01.2020, 10:54

Пункт о ПриватБанке содержится в совместном коммюнике по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина

Евросоюз поддерживает усилия Украины по привлечению к ответственности лиц, причастных к мошенничеству в ПриватБанке, и возвращению выведенных денег в Украину. Об этом говорится в совместном коммюнике Брюсселя и Киева по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина, обнародованном во вторник, 28 января.

"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов", - сказано в заявлении.

  • ПриватБанк в декабре 2017 года обратился в Высокий суд Лондона, обвинив бывших собственников и шесть связанных с ними британских компаний в выводе $2,5 млрд. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий. Приват подал апелляцию на это решение.

  • В октябре 2019-го Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к Коломойскому и Боголюбову. Всемирный арест активов бизнесменов остался в силе, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу.

  • Пытаясь избежать разбирательства в Лондоне Коломойский подал сотни исков в украинские суды

  • По данным ZN.UA, братья Суркисы подали в Лондонский суд иск против Петра Порошенко на $140 млн. Он может повлиять на дело ПриватБанка.

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