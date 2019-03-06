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06.03.2019, 11:50

"Если докажут": Коломойский назвал условие возврата денег Привату

"Если докажут": Коломойский назвал условие возврата денег Привату

Коломойский готов вернуть деньги ПриватБанку, если факт их вывода будет доказан

Бывшие собственники готовы вернуть деньги ПриватБанку, если факт их вывода будет доказан. Об этом заявил экс-совладелец банка Игорь Коломойский в интервью BBC.

"В современном мире деньги никуда не могут деться. То есть, они с одних счетов должны попасть на другие счета. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть", - отметил бизнесмен.

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По словам Коломойского, он не рассматривает выборы как шанс получить реванш за ПриватБанк. "Это вообще несвязанные вещи", - сказал он. Бизнесмен добавил, что он не собирается "мстить", но "есть вопрос восстановления справедливости, совершения диффамации и восстановления честного имени".

Ранее кандидат в президент Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил ВВС, что не собирается вмешиваться в дело ПриватБанка против бывших собственников в случае своего избрания президентом.

"Если кто-то что-то украл, и это доказано правоохранительными органами, человек обязан вернуть", - сказал Зеленский.

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ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство получило 100% в капитале ПриватБанка, а сам банк был докапитализирован на 116,8 млрд грн.

До национализации Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments ltd. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков.

В то же время с 2008 по 2016 год ПриватБанк привлекал у НБУ кредиты рефинансирования, общая сумма которых перед национализацией достигла 19 млрд грн. НБУ подал полторы сотни исков о взыскании активов группы Приват по этим кредитам.

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Коломойский и его компания Triantal Investments пытаются отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го они подали десятки судебных исков.

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Теги: национализация Приватбанка, игорь коломойский, дело приватбанка
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