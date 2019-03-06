"Если докажут": Коломойский назвал условие возврата денег Привату

Бывшие собственники готовы вернуть деньги ПриватБанку, если факт их вывода будет доказан. Об этом заявил экс-совладелец банка Игорь Коломойский в интервью BBC.

"В современном мире деньги никуда не могут деться. То есть, они с одних счетов должны попасть на другие счета. Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы, конечно же, все вернуть", - отметил бизнесмен.

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По словам Коломойского, он не рассматривает выборы как шанс получить реванш за ПриватБанк. "Это вообще несвязанные вещи", - сказал он. Бизнесмен добавил, что он не собирается "мстить", но "есть вопрос восстановления справедливости, совершения диффамации и восстановления честного имени".

Ранее кандидат в президент Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил ВВС, что не собирается вмешиваться в дело ПриватБанка против бывших собственников в случае своего избрания президентом.

"Если кто-то что-то украл, и это доказано правоохранительными органами, человек обязан вернуть", - сказал Зеленский.

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ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство получило 100% в капитале ПриватБанка, а сам банк был докапитализирован на 116,8 млрд грн.

До национализации Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments ltd. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков.

В то же время с 2008 по 2016 год ПриватБанк привлекал у НБУ кредиты рефинансирования, общая сумма которых перед национализацией достигла 19 млрд грн. НБУ подал полторы сотни исков о взыскании активов группы Приват по этим кредитам.

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Коломойский и его компания Triantal Investments пытаются отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го они подали десятки судебных исков.