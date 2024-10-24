Евро дешевеет быстрее доллара: Какие наличные курсы в банках

Наличные курсы доллара и евро в банках

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Сколько стоит доллар

В четверг, 24 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1 коп. и составляет 41,07 грн, курс продажи опустился на 2 коп. до 41,55 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,5 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс евро снизился на 12 коп. Курс покупки составляет 44,33 грн, курс продажи – 45,1 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,4 грн, максимальный – 44,7 грн. Для продажи минимальный курс – 44,89 грн, а максимальный – 45,3 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс польского злотого упал на 4 коп. Курс покупки составил 10 грн, курс продажи – 10,53 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,2 грн. Для продажи минимальный курс – 10,3 грн, а максимальный – 11 грн.

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