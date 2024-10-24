Євро дешевшає швидше за долар: Які готівкові курси в банках

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Скільки коштує долар

У четвер, 24 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках порівняно з середою впав на 1 коп. і складає 41,07 грн, курс продажу опустився на 2 коп. до 41,55 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,5 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс євро знизився на 12 коп. Курс купівлі становить 44,33 грн, курс продажу – 45,1 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 43,4 грн, максимальний – 44,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,89 грн, а максимальний – 45,3 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс польського злотого впав на 4 коп. Курс купівлі склав 10 грн, курс продажу – 10,53 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,3 грн, а максимальний – 11 грн.

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