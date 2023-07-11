Евро поднялся выше 40 грн. Курс валют НБУ
11.07.2023, 09:00
Фото: Pexels
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 11 июля гривна по отношению к евро подешевела на 24 коп. – до 40,06 грн/евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.
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