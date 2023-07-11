Євро піднявся вище 40 грн. Курс валют НБУ
11.07.2023, 09:00
Фото: Pexels
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 11 липня гривня щодо євро подешевшала на 24 коп. – до 40,06 грн/євро. Відносно долара національна валюта залишається на попередньому рівні.
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