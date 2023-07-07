Евро в банках немного подорожал, доллар – почти без изменений. Наличные курсы валют
07.07.2023, 11:00
Фото: Pexels
В пятницу, 7 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом вырос на 1 коп. и составил 36,65 грн. Курс продажи остался без изменений – до 37,37 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,15 грн, максимальный – 36,96 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,60 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 6 коп. и составляет 40,12 грн. Средний курс продаж повысился на 1 коп. – до 41,13 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,15 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,65 грн, максимальный – 41,80 грн.
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