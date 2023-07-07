Євро у банках трохи подорожчав, долар – майже без змін. Готівкові курси валют

У п'ятницю, 7 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, виріс на 1 коп. і становить 36,65 грн. Курс продажу залишився без змін – до 37,37 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,15 грн, максимальний – 36,96 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,60 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 6 коп. і становить 40,12 грн. Середній курс продажу підвищився на 1 коп. – до 41,13 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 39,15 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,65 грн, максимальний – 41,80 грн.

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