Євро у банках трохи подорожчав, долар – майже без змін. Готівкові курси валют
07.07.2023, 11:00
Фото: Pexels
У п'ятницю, 7 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, виріс на 1 коп. і становить 36,65 грн. Курс продажу залишився без змін – до 37,37 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,15 грн, максимальний – 36,96 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,60 грн.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Середній курс купівлі євро виріс на 6 коп. і становить 40,12 грн. Середній курс продажу підвищився на 1 коп. – до 41,13 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить 39,15 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,65 грн, максимальний – 41,80 грн.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Курси валют можна переглянути на нашому сайті.
- Інфляція у червні була нижче ніж 15% – нові тарифи на електрику не вплинули на її сповільнення
- Raiffeisen відкладає вихід з Росії. Австрія намагається зберегти зв'язок з Москвою – Reuters
Читайте також
Останні новини
Коментарі