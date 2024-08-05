Евро в банках подорожал в среднем на 40 коп. Наличные курсы

Иностранная валюта в банках подорожала в течение выходных. Доллар несильно, евро – на 40 копеек

Фото: Pexels

В понедельник, 5 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом вырос на 5 коп. и составляет 41,03 грн. Курс продаж увеличился на 5 коп. до 41,55 грн.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,50 грн, максимальный – 41,30 грн. Для продажи минимальный курс – 41,36 грн, максимальный – 41,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 26 коп. и составляет 44,48 грн. Курс продаж повысился на 40 коп. до 45,40 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,90 грн, максимальный – 44,90 грн. Для продажи минимальный курс – 44,95 грн, а максимальный – 45,95 грн.