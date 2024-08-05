Євро у банках подорожчав в середньому на 40 коп. Готівкові курси

Іноземна валюта в банках подорожчала протягом вихідних. Долар несильно, євро – на 40 копійок

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У понеділок, 5 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, зріс на 5 коп. і складає 41,03 грн. Курс продажу збільшився на 5 коп. до 41,55 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,50 грн, максимальний – 41,30 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,36 грн, максимальний – 41,75 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 26 коп. і становить 44,48 грн. Курс продажу підвищився на 40 коп. до 45,40 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,90 грн, максимальний – 44,90 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,95 грн, а максимальний – 45,95 грн.