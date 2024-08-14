Евро в отдельных банках поднялся до 46 грн/€. Наличные курсы

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В среду, 14 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником вырос на 4 коп. и составляет 41,13 грн. Курс продажи вырос на 4 коп. – до 41,62 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,60 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,47 грн, максимальный – 41,70 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17 коп. и составляет 44,99 грн. Курс продаж увеличился на 20 коп. – до 45,74 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,25 грн, максимальный – 45,35 грн. Для продажи минимальный курс – 45,37 грн, а максимальный – 46,00 грн.