Євро в окремих банках піднявся до 46 грн. Готівкові курси

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У середу, 14 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, зріс на 4 коп. і становить 41,13 грн. Курс продажу зріс на 4 коп. — до 41,62 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,60 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,47 грн, максимальний – 41,70 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 17 коп. і становить 44,99 грн. Курс продажу збільшився на 20 коп. — до 45,74 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,25 грн, максимальний – 45,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,37грн, а максимальний – 46,00 грн.