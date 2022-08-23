Евро в украинских банках стал дешевле доллара. Наличные курсы валют

Во вторник, 23 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником вырос на 10 коп. и составляет 39,92 грн. Курс продаж вырос на 14 коп. и составляет 40,72 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 40,80 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,6 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 16 коп. и составляет 39,82 грн. Средний курс продаж снизился на 12 коп. и составляет 40,89 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,4 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Андрей Водяный

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