Фонд гарантирования отсудил 890 млн грн у связанных лиц банка "Демарк"

Фонд гарантирования выиграл апелляцию по делу о 890,5 млн грн убытков банка "Демарк"

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Северный апелляционный хозяйственный суд 13 января удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц по делу о 890,5 млн грн убытков банка "Демарк". Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

"Соответствующее решение суд принял по делу №927/252/21, подтвердив законность решения суда первой инстанции, которым полностью удовлетворены требования Фонда", – говорится в сообщении.

На рассмотрении апелляционного суда находится еще один иск Фонда к связанным лицам банка "Демарк" на сумму 434,5 млн грн.

Справка Банк "Демарк" был зарегистрирован 10 июля 1992 года. Имел центральный офис в Чернигове и 76 отделений в Чернигове, области и Украине. Фактически приостановил работу в августе 2014 года.

Банк "Демарк" был зарегистрирован 10 июля 1992 года. Имел центральный офис в Чернигове и 76 отделений в Чернигове, области и Украине. Фактически приостановил работу в августе 2014 года. На 1 июля 2014 года крупнейшим акционером банка был Шинковенко Андрей Васильевич, который через ЧП "Фининвест" владел 49,76% ЧАО. Согласно данным НБУ, на 1 июля 2014 года по размеру общих активов (2,117 млрд грн) банк "Демарк" занимал 74-е место среди 173 действующих банков.

ПАО "Банк "Демарк" было признано неплатежеспособным решением НБУ и в нем введена временная администрация в сентябре 2014 года.

Банк объяснял свои проблемы тем, что несколько его акционеров потеряли свой бизнес на территории Донбасса и Крыма.

До признания неплатежеспособным, отмечают в ФГВФЛ, банк "Демарк" проводил рискованную кредитную политику. В течение 2008-2014 годов были заключены десятки похожих между собой кредитных соглашений на общую сумму почти 1,3 млрд грн.

"Однотипность оформленных договоров, сходство неликвидного обеспечения, а также невозврат средств в предусмотренные договорами сроки дают формальные основания видеть в совершенных схемных действиях признаки уголовного преступления – мошенничества с финансовыми ресурсами, результатом которого стало нанесение значительных материальных убытков банку", – объясняли в Фонде.

По этой схеме 37 заемщиками-юрлицами были заключены с банком "Демарк" 43 кредитных соглашения. Срок действия большинства кредитных договоров истек, но средства не были возвращены банку.

Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам банка "Демарк" (физлицам и ФОП) 993,6 млн грн.

В январе 2024 года Фонд гарантирования вкладов выиграл первый суд по искам к РФ. Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с России 1,9 млрд грн за банкротство банка "Украинский финансовый мир".

В июне ФГВФЛ начал судиться с бывшими владельцами банка "Надра" с требованием компенсировать ущерб, нанесенный в связи с его банкротством.