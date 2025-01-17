Фонд гарантування відсудив 890 млн грн у пов'язаних осіб банку "Демарк"
Фото: Прилуки.Інфо

Північний апеляційний господарський суд 13 січня задовольнив позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у справі про 890,5 млн грн збитків банку "Демарк". Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

"Відповідне рішення суд ухвалив у справі №927/252/21, підтвердивши законність рішення суду першої інстанції, яким повністю задоволено вимоги Фонду", – йдеться в повідомленні.

На розгляді апеляційного суду перебуває ще один позов Фонду до пов'язаних осіб банку "Демарк" на суму 434,5 млн грн.

Довідка
Банк "Демарк" був зареєстрований 10 липня 1992 року. Мав головний офіс у Чернігові та 76 відділень у Чернігові, області та Україні. Фактично припинив роботу у серпні 2014 року.

На 1 липня 2014 року найбільшим акціонером банку був Шинковенко Андрій Васильович, який через ПП "Фінінвест" володів 49,76% ПАТ.

Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2014 року за розміром загальних активів (2,117 млрд грн) банк "Демарк" посідав 74-те місце серед 173 банків, що діють.

ПАТ "Банк "Демарк" було визнано неплатоспроможним рішенням НБУ і в ньому запроваджено тимчасову адміністрацію у вересні 2014 року.

Банк пояснював свої проблеми тим, що кілька його акціонерів утратили свій бізнес на території Донбасу та Криму.

До визнання неплатоспроможним, зазначають у ФГВФО, банк "Демарк" проводив ризиковану кредитну політику. Протягом 2008-2014 років були укладені десятки схожих між собою кредитних угод на загальну суму майже 1,3 млрд грн.

"Однотипність оформлених договорів, схожість неліквідного забезпечення, а також неповернення коштів в передбачені договорами терміни дають формальні підстави вбачати в скоєних схемних діях ознаки кримінального злочину – шахрайства з фінансовими ресурсами, результатом якого стало нанесення значних матеріальних збитків банку", – пояснювали у Фонді.

За цією схемою 37 позичальниками-юрособами були укладені з банком "Демарк" 43 кредитні угоди. Термін дії більшості кредитних договорів закінчився, але кошти не були повернуті банку.

Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам банку "Демарк" (фізособам та ФОП) 993,6 млн грн.

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