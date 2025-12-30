Фонд гарантирования продает активы семи банков-банкротов: список
Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу активы пяти ликвидируемых банков. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
Торги будут проходить с 29 декабря по 2 января. Начальная цена всех лотов – 98,6 млн грн: 71,4 млн грн – недвижимость, земельные участки, авто, еще 26,2 млн грн – права требования по кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 1 млн грн.
Речь идет о таких банках:
- АО "Коминвестбанк" – активы на почти 49 млн грн, из которых за 26,2 млн грн – права требования по кредитам и за 22,8 млн грн – недвижимость и другие основные средства;
- ПАО "Проминвестбанк" – с начальной ценой 45,6 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимости, земельные участки и другие основные средства;
- АО "Банк Форвард" – по стартовой цене 2,7 млн грн на продажу выставлен автомобиль и другие основные средства;
- АО "Укрстройинвестбанк" – за 1 млн грн будет продаваться дебиторская задолженность перед банком;
- АО "Мегабанк"" – с начальной ценой 300 000 грн будет продаваться недвижимость и другие объекты.
В фонде напомнили, что денежные средства от продажи активов банков направляются на расчет с кредиторами банков.
