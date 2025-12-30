Фонд гарантування продає активи семи банків-банкрутів: список
Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на продаж активи п'яти банків, що ліквідуються. Про це повідомила пресслужба фонду.
Торги відбуватимуться з 29 грудня до 2 січня. Початкова ціна всіх лотів – 98,6 млн грн: 71,4 млн грн – нерухомість, земельні ділянки, авто, ще 26,2 млн грн – права вимоги за кредитами. Крім того, дебіторську заборгованість перед банками виставлено на продаж за 1 млн грн.
Йдеться про такі банки:
- АТ "Комінвестбанк" – активи на майже 49 млн грн, з яких 26,2 млн грн – права вимоги за кредитами та 22,8 млн грн – нерухомість та інші основні засоби;
- ПАТ "Промінвестбанк" – із початковою ціною 45,6 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомості, земельні ділянки та інші основні засоби;
- АТ "Банк Форвард" – за стартовою ціною 2,7 млн грн на продаж виставлено автомобіль та інші основні засоби;
- АТ "Укрбудінвестбанк" – за 1 млн грн продаватиметься дебіторська заборгованість перед банком;
- АТ "Мегабанк" – із початковою ціною 300 000 грн продаватиметься нерухомість та інші об'єкти.
У фонді нагадали, що кошти від продажу активів банків спрямовують на розрахунок із кредиторами банків.
