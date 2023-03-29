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Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка в Днепре, которая длилась восемь лет

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 12:54
Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка в Днепре, которая длилась восемь лет - Фото
Фото: uk.wikipedia.org

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию коммерческого банка АктаБанк из Днепра. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.   

В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчикам АктаБанка выплатили более 565 млн грн. 

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НБУ признал АктаБанк неплатежеспособным в сентябре 2014 года, процедура ликвидации началась с января 2015 года.

По результатам внеплановых проверок в Нацбанке заявляли, что банк не выполняет требования законодательства в вопросах предотвращения и противодействия отмыванию доходов. В частности, банк в период с 2012 по 2014 годы обналичил валюты на 65 млрд грн в эквиваленте.  

Процедура ликвидации должна была завершиться в 2018 году, но ее продлевали.

По данным НБУ, собственниками банка указана офшорная компания из Британских Виргинских островов Онора Холдингс, Артур Ермолаев (сын бизнесмена Вадима Ермолаева), а также ряд миноритарных акционеров.  

На данный момент Артур Ермолаев занимает должность вице-президента Федерации киберспорта Украины.  

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Роман Бриль
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