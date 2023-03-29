Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка в Днепре, которая длилась восемь лет

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию коммерческого банка АктаБанк из Днепра. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчикам АктаБанка выплатили более 565 млн грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

НБУ признал АктаБанк неплатежеспособным в сентябре 2014 года, процедура ликвидации началась с января 2015 года.

По результатам внеплановых проверок в Нацбанке заявляли, что банк не выполняет требования законодательства в вопросах предотвращения и противодействия отмыванию доходов. В частности, банк в период с 2012 по 2014 годы обналичил валюты на 65 млрд грн в эквиваленте.

Процедура ликвидации должна была завершиться в 2018 году, но ее продлевали.

По данным НБУ, собственниками банка указана офшорная компания из Британских Виргинских островов Онора Холдингс, Артур Ермолаев (сын бизнесмена Вадима Ермолаева), а также ряд миноритарных акционеров.

На данный момент Артур Ермолаев занимает должность вице-президента Федерации киберспорта Украины.

3 марта 2023 года Фонд гарантирования заявил о рейдерском захвате самой ликвидной недвижимости Мегабанка.

8 марта Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации Айбокс Банка.

13 марта вкладчикам Форвард банка начали выплачивать возмещения.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.