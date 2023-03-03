Фонд гарантирования заявил о рейдерском захвате самой ликвидной недвижимости Мегабанка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) заявил о незаконном отчуждении наиболее ликвидных объектов недвижимости ликвидированного Мегабанка, общей стоимостью 361 млн грн. Заявление опубликовано на сайте Фонда.

"Под прикрытием войны путем неправомерной сделки за один день были отчуждены объекты недвижимости Мегабанка в Харькове на сумму почти 361 млн грн. Фонд призывает правоохранительные органы остановить неправомерные действия и защитить интересы государства", — говорится в заявлении ФГВФЛ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Фонд уже обратился в СБУ с заявлением о совершенном уголовном преступлении. Также направлено обращение в Офис противодействия рейдерству министерства юстиции.

ФГВФЛ уточняет, что 16 февраля, согласно информации из государственных реестров, частным нотариусом Одесского городского нотариального округа было перерегистрировано право собственности на имущество Мегабанка на постороннее лицо. Основанием для перерегистрации стал договор купли-продажи, заключенный 16 февраля 2023 года.

Эти объекты недвижимости в начале февраля 2022 года были переданы Мегабанком в ипотеку двум юридическим лицам – SIA Royal Pay Europe и Starling Limited – в качестве обеспечения выполнения своих обязательств перед ними.

После признания банка неплатежеспособным в июне 2022 года Фонд через суд требовал признать эти соглашения незаконными.

Судебные разбирательства по єтим сделкам продолжается и это является основанием для отмены перерегистраций имущества в госреестре от 16 февраля, считают в ФГВФЛ.

Также в Фонде обращают внимание, что к Royal Pay Europe решением СНБО от 12 января 2023 года применены персональные специальные экономические и другие санкции сроком 5 лет.

"От возврата активов на баланс банка зависят перспективы расчета с кредиторами банка. Сегодня общая сумма акцептованных требований кредиторов Мегабанк составляет более 8 млрд грн", – заявляют в ФГВФЛ.

Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составили 9,956 млрд грн. По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% от чистых активов платежеспособных банков. Крупнейшими акционерами Мегабанка были Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).

22 июля 2022 года НБУ ликвидировал Мегабанк.

23 сентября Фонд гарантирования впервые выставил на аукционы право аренды недвижимости Мегабанка.

Читайте также: НБУ выводит с рынка Мегабанк. Его владелец и менеджмент сопротивляются.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.