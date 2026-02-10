Глава Банка Франции неожиданно подал в отставку: возглавит благотворительный фонд

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало (фото – EPA)

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, который также является членом Совета управляющих Европейского центрального банка, уйдет в отставку в июне. Об этом Банк Франции сообщил в понедельник.

Его увольнение стало неожиданностью для финансовых рынков, поскольку оно состоится за полтора года до окончания срока полномочий в конце 2027 года.

"Почти 11 лет, проведенные мной во главе Банка Франции и на службе евро, есть и останутся гордостью моей государственной карьеры", – говорится в заявлении Виллеруа де Гало.

В письме сотрудникам банка, с которым ознакомилось агентство AFP, Виллеруа де Гало заявил, что его решение принято "полностью независимо от его личных убеждений" и что он проинформировал президента Франции Эмманюэля Макрона, а также президента ЕЦБ Кристин Лагард несколько дней назад.

66-летний Віллеруа заявил, что займет должность президента парижской детской организации Fondation Apprentis d'Auteuil (Фонд воспитанников д'Отей). Это французская благотворительная католическая организация, которая работает с детьми и молодежью из уязвимых групп.

Франсуа Виллеруа де Гало сменит на посту Жан-Марка Сове, срок полномочий которого истекает в конце мая.

"Я понимаю, почему это решение может стать для вас неожиданностью", – сказал он, добавив, что "до начала июня достаточно времени, чтобы спокойно подготовить моего преемника".

Виллеруа де Гало, бывший руководитель BNP Paribas, был назначен управляющим Банка Франции в 2015 году и переизбран на шестилетний срок в 2021-м.

Как глава Банка Франции он занимался процентными ставками по регулируемым государствами финансовым продуктам, таким как чрезвычайно популярные сберегательные счета Livret A и счета для малообеспеченных семей, а также мерами по сдерживанию чрезмерной задолженности населения.

Он также участвовал в формировании монетарной политики ЕЦБ вместе с другими руководителями центральных банков стран еврозоны, которые входят в Совет управляющих и тесно сотрудничают с Исполнительным советом банка.

"Совет руководителей чрезвычайно выиграл от сочетания реализма, глубоких европейских убеждений и стратегического видения, которые он всегда привносит в работу", – заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард, также уроженка Франции.

Досрочная отставка Виллеруа де Гало означает, что Макрон сможет назначить преемника до президентской кампании весной 2027 года, отмечает Financial Times.

Макрон не имеет права баллотироваться на новый срок, а ультраправые сейчас значительно опережают потенциальных кандидатов от левых сил или центристского лагеря: Марин Ле Пен и ее соратник Жордан Барделла демонстрируют высокие рейтинги в сценариях второго тура выборов.

"Решение Виллеруа досрочно уйти с должности может быть направлено на то, чтобы отделить выбор его преемника от предстоящих президентских выборов во Франции, учитывая, что независимость монетарной политики становится все более чувствительным вопросом для политических лидеров, численность которых растет", – считает главный экономист страховой группы Allianz Людовик Субран.

Виллеруа де Гало был одной из самых заметных фигур во Франции, в частности как комментатор экономических вопросов. Недавно он выступил с предостережением из-за высокого бюджетного дефицита страны. В течение последних двух лет Виллеруа часто называли потенциальным кандидатом на должность премьер-министра.