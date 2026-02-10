Глава Банку Франції несподівано подав у відставку: очолить благодійний фонд

Віллеруа де Гало очолював центробанк Франції майже 11 років

Глава Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало (фото – EPA)

Глава Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало, який також є членом Ради керуючих Європейського центрального банку, піде у відставку у червні. Про це Банк Франції повідомив у понеділок.

Його звільнення стало несподіванкою для фінансових ринків, оскільки воно відбудеться за півтора року до закінчення терміну повноважень наприкінці 2027 року.

"Майже 11 років, проведені мною на чолі Банку Франції та на службі євро, є і залишаться гордістю моєї державної кар'єри", – йдеться у заяві Віллеруа де Гало.

У листі співробітникам банку, з яким ознайомилося агентство AFP, Віллеруа де Гало заявив, що його рішення було ухвалено "повністю незалежно від його особистих переконань" і що він поінформував президента Франції Емманюеля Макрона, а також президента ЄЦБ Крістін Лагард кілька днів тому.

66-річний Віллеруа заявив, що обійме посаду президента паризької дитячої організації Fondation Apprentis d'Auteuil (Фонд вихованців д’Отей). Це французька благодійна католицька організація, яка працює з дітьми та молоддю з уразливих груп.

Франсуа Віллеруа де Гало змінить на посаді Жан-Марка Сові, термін повноважень якого спливає наприкінці травня.

"Я розумію, чому це рішення може стати для вас несподіванкою", – сказав він, додавши, що "до початку червня достатньо часу, щоб спокійно підготувати мого наступника".

Віллеруа де Гало, колишній керівник BNP Paribas, був призначений керуючим Банку Франції у 2015 році та переобраний на шестирічний термін у 2021-му.

Як глава Банку Франції він займався відсотковими ставками за регульованими державами фінансовими продуктами, такими як надзвичайно популярні ощадні рахунки Livret A та рахунки для малозабезпечених сімей, а також заходами зі стримування надмірної заборгованості населення.

Він також брав участь у формуванні монетарної політики ЄЦБ разом з іншими керівниками центральних банків країн єврозони, які входять до Ради керівників і тісно співпрацюють із Виконавчою радою банку.

"Рада керівників надзвичайно виграла від поєднання реалізму, глибоких європейських переконань і стратегічного бачення, які він завжди додає у роботу", – заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард, також уродженка Франції.

Дострокова відставка Віллеруа де Гало означає, що Макрон зможе призначити наступника до президентської кампанії навесні 2027 року, зазначає Financial Times.

Макрон не має права балотуватися на новий термін, а ультраправі нині значно випереджають потенційних кандидатів від лівих сил чи центристського табору: Марін Ле Пен та її соратник Жордан Барделла демонструють високі рейтинги у сценаріях другого туру виборів.

"Рішення Віллеруа достроково піти з посади може бути спрямоване на те, щоб відокремити вибір його наступника від майбутніх президентських виборів у Франції, з огляду на те, що незалежність монетарної політики стає дедалі чутливішим питанням для політичних лідерів, чисельність яких зростає", – вважає головний економіст страхової групи Allianz Людовік Субран.

Віллеруа де Гало був однією з найпомітніших фігур у Франції, зокрема як коментатор економічних питань. Нещодавно він виступив із застереженням через високий бюджетний дефіцит країни. Протягом останніх двох років Віллеруа часто називали потенційним кандидатом на посаду прем’єр-міністра.