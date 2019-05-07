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07.05.2019, 10:15

Глава набсовета ПриватБанка дал совет Зеленскому

Глава набсовета ПриватБанка дал совет Зеленскому

Энгин Акчакоча подчеркивает, что структурные реформы должны продолжаться

Финансовая стабильность государства должна восприниматься как приоритет. Об этом сказал глава набсовета ПриватБанка Энгин Акчакоча в интервью Радио НВ, отвечая на вопрос, как избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вести себя по отношению к ПриватБанку, Игорю Коломойскому и банковской системе Украины.

Акчакоча подчеркнул, что его комментарий адресован не кому-то конкретно, но структурные реформы должны продолжаться.

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"Независимость институций нужно продолжать защищать. Бюрократов нужно больше привлекать к программам реформ. Финансовая стабильность должна восприниматься как приоритет номер 1. Банковский сектор должен быть защищен в вопросе капитализации. Государственные банки нужно реформировать в плане управления. Плохие активы, собранных в Фонде гарантирования вкладов физлиц, нужно как можно быстрее вывести. Поэтому деятельность на финансовых рынках должна поощряться и продвигаться новыми властями", - отметил Акчакоча.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности, суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

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Теги: Энгин Акчакоча, национализация Приватбанка
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