Глава набсовета ПриватБанка дал совет Зеленскому

Финансовая стабильность государства должна восприниматься как приоритет. Об этом сказал глава набсовета ПриватБанка Энгин Акчакоча в интервью Радио НВ, отвечая на вопрос, как избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вести себя по отношению к ПриватБанку, Игорю Коломойскому и банковской системе Украины.

Акчакоча подчеркнул, что его комментарий адресован не кому-то конкретно, но структурные реформы должны продолжаться.

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"Независимость институций нужно продолжать защищать. Бюрократов нужно больше привлекать к программам реформ. Финансовая стабильность должна восприниматься как приоритет номер 1. Банковский сектор должен быть защищен в вопросе капитализации. Государственные банки нужно реформировать в плане управления. Плохие активы, собранных в Фонде гарантирования вкладов физлиц, нужно как можно быстрее вывести. Поэтому деятельность на финансовых рынках должна поощряться и продвигаться новыми властями", - отметил Акчакоча.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности, суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

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