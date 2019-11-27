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Goldman Sachs выкупил активы Deutsche Bank на $51 млрд

Goldman Sachs выкупил активы Deutsche Bank на $51 млрд
27.11.2019, 15:25

Deutsche Bank продолжает реструктуризацию и выходит из тех направлений, в которых не справляется с конкуренцией с другими банками

Deutsche Bank AG продал американской Goldman Sachs Group Inc. портфель акций, номинальной стоимостью около 40 млрд фунтов ($51 млрд).  

Как пишет Bloomberg, проданные активы связаны с долговыми обязательствам emerging market и ранее размещались ликвидированном в июле подразделении Deutsche Bank.

Представители Deutsche Bank и Goldman Sachs от комментариев отказались.

Отмечается, что в сентябре Goldman Sachs уже выкупил у Deutsche Bank азиатскую часть портфеля деривативов.

Продажа "нежелательных" активов проходит в рамках реструктуризации банка, о которой Deutsche Bank заявили в июле. Программа рассчитана до 2022 года и обойдется в 7,4 млрд евро. Реструктуризация предполагает также масштабное сокращение сотрудников (18 000 человек) и отказ от выплаты дивидендов по итогам 2019 и 2020 годов.

  • В июле Deutsche Bank заявил о рекордных убытках, которые составили 3,15 млрд евро. Тогда финансовые потери объясняли глубокой реорганизацией, на которую банк потратил 3,4 млрд евро.
  • В августе Deutsche Bank согласился выплатить более $16 млн для урегулирования обвинений в нарушении законодательства США о коррупции. 
  • Deutsche Bank готовится к штрафам за отмывание денег россиян. Регуляторы США и Великобритании могут оштрафовать банк за участие в схеме по отмыванию на $80 млрд.
  • В июне 2018 года департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank на $205 млн за рискованные валютные операции.

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Goldman Sachs Deutsche Bank
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