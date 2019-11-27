Goldman Sachs выкупил активы Deutsche Bank на $51 млрд

Deutsche Bank AG продал американской Goldman Sachs Group Inc. портфель акций, номинальной стоимостью около 40 млрд фунтов ($51 млрд).

Как пишет Bloomberg, проданные активы связаны с долговыми обязательствам emerging market и ранее размещались ликвидированном в июле подразделении Deutsche Bank.

Представители Deutsche Bank и Goldman Sachs от комментариев отказались.

Отмечается, что в сентябре Goldman Sachs уже выкупил у Deutsche Bank азиатскую часть портфеля деривативов.

Продажа "нежелательных" активов проходит в рамках реструктуризации банка, о которой Deutsche Bank заявили в июле. Программа рассчитана до 2022 года и обойдется в 7,4 млрд евро. Реструктуризация предполагает также масштабное сокращение сотрудников (18 000 человек) и отказ от выплаты дивидендов по итогам 2019 и 2020 годов.