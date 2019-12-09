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Гончарук обещает вернуть украинцам вложенные в ПриватБанк деньги

Гончарук обещает вернуть украинцам вложенные в ПриватБанк деньги
09.12.2019, 11:59

Гончарук подтвердил, что готовятся изменения в законодательство, которые запретят возвращать неплатежеспособные банки экс-владельцам

Кабинет министров "сделает все возможное", чтобы вернуть деньги налогоплательщиков, потраченные на национализацию ПриватБанка, заявил премьер Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина.

“Мы действуем исключительно в интересах народа Украины и будем предпринимать все необходимые меры для защиты интересов украинцев, опираясь на украинское и международное законодательство. Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка”, - сказал он.

Гончарук подтвердил, что сейчас идет работа над изменениями в законодательство, которые запретят возвращать бывшим собственникам банки, признанные неплатежеспособными.

“НБУ действительно разрабатывает такие законодательные инициативы и правительство сотрудничает с НБУ по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего”, - сообщил премьер-министр.

Гончарук также рассказал, что дважды встречался с бывшим владельцем ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским - один раз на Банковой и один раз в Кабмине - в рамках встреч с крупными налогоплательщиками.

  • ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года из-за нехватки капитала. Государство вложило в него 155 млрд грн. Расследование независимого агентства Kroll показало, что банк был объектом масштабных мошеннических операций в течении как минимум десяти лет до национализации, которые нанесли банку $5,5 млрд убытка. Суды между ПриватБанком, его бывшими владельцами и государством проходят в Украине, Британии, США.

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