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25.04.2019, 11:56

Гонтарева рассказала, что может быть с ПриватБанком

Гонтарева рассказала, что может быть с ПриватБанком

Банк могут ликвидировать, в случае отмены национализации, считает экс-глава НБУ

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что ПриватБанк могут ликвидировать, в случае отмены национализации. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

"В случае отмены национализации (ПриватБанка – Ред.) будет реституция (восстановление нарушенных имущественных прав, приведение их в состояние, существовавшее на момент совершения действия, которым причинен ущерб - Ред.), и государство заберет влитые в банк 155 млрд грн. После этого банк будет немедленно признан неплатежеспособным и будет ликвидирован", - сказала она.

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"Я надеюсь, что такого сценария никто не допустит, потому что это просто финансовый коллапс. Поэтому верю, что правда восторжествует", - добавил Гонтарева.

Решение Окружного административного суда Киева, который признал национализацию незаконной, экс-глава НБУ назвала "полным беспределом".

Читайте также: Глава ПриватБанка: Не верю, что банк вернут Коломойскому

Ранее агентство Moody's заявило, что если избранный президент Владимир Зеленский вмешается в вопрос национализации ПриватБанка на стороне его бывшего акционера, кредитный рейтинг Украины может пострадать.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

В свою очередь районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

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Теги: национализация Приватбанка, валерия гонтарева
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