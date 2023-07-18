Гривна дешевеет по отношению к евро. Наличные курсы в банках
18.07.2023, 11:00
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Во вторник, 18 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником почти не изменился и составляет 36,65 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. – до 37,36 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,15 грн, максимальный – 36,95 грн. Для продажи минимальный курс – 37,20 грн, максимальный – 37,70 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и составляет 40,95 грн. Средний курс продаж повысился на 7 коп. – до 42,01 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,25 грн, максимальный – 41,30 грн. Для продажи минимальный курс – 41,70 грн, максимальный – 42,25 грн.
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