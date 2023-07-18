Гривня дешевшає щодо євро. Готівкові курси в банках

У вівторок, 18 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, майже не змінився і становить 36,65 грн. Курс продажу знизився на 3 коп. — до 37,36 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,15 грн, максимальний – 36,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,20 грн, максимальний – 37,70 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 9 коп. і становить 40,95 грн. Середній курс продажу підвищився на 7 коп. — до 42,01 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,25 грн, максимальний – 41,30 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,70 грн, максимальний – 42,25 грн.

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