Гривня держится. Курс валют НБУ
30.06.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 июня курс гривни по отношению к евро практически не изменился. По отношению к доллару национальная валюта также остается без изменений.
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