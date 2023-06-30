Гривня тримається. Курс валют НБУ
30.06.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 30 червня курс гривні стосовно євро практично не змінився. Відносно долара національна валюта також залишається без змін.
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