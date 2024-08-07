Гривня укрепилась на 10-25 коп. к доллару и евро. Наличные курсы

Фото: Валентина Полищук / LIGA.net

В среду, 7 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником снизился на 7 коп. и составляет 40,84 грн. Курс продажи снизился на 12 коп. до 41,34 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,15 грн, максимальный – 41,01 грн. Для продажи минимальный курс – 41,21 грн, максимальный – 41,55 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 20 коп. и составляет 44,51 грн. Курс продажи снизился на 25 коп. до 45,56 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,60 грн, максимальный – 44,85 грн. Для продажи минимальный курс – 45,09 грн, а максимальный – 45,50 грн.