Гривня укріпилась на 10-25 коп. до долара і євро. Готівкові курси

Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net

У середу, 7 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, знизився на 7 коп. і складає 40,84 грн. Курс продажу зменшився на 12 коп. до 41,34 грн.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,15 грн, максимальний – 41,01 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,21 грн, максимальний – 41,55 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 20 коп. і становить 44,51 грн. Курс продажу зменшився на 25 коп. до 45,56 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,60 грн, максимальний – 44,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,09 грн, а максимальний – 45,50 грн.