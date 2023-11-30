Иностранная валюта дорожает. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 ноября курс гривни по отношению к доллару снизился на 1 коп. — до 36,3752 грн/$. Относительно евро национальная валюта подешевела на 14 коп. – до 39,9582 грн/евро.
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