Іноземна валюта дорожчає. Курс валют НБУ
Фото: Єлизавета Сергієнко / пресцентр НБУ

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 30 листопада курс гривні відносно долара знизився на 1 коп. — до 36,3752 грн/$. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 14 коп. – до 39,9582 грн/євро.

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