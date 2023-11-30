Іноземна валюта дорожчає. Курс валют НБУ
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 30 листопада курс гривні відносно долара знизився на 1 коп. — до 36,3752 грн/$. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 14 коп. – до 39,9582 грн/євро.
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