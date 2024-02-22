Иностранная валюта в банках еще подорожала

Курс покупки доллара вырос на 3 копейки, курс продажи упал на 2

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В четверг, 22 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3 коп. и составляет 38,39 грн. Курс продаж опустился на 2 коп. до 38,9 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,9 грн, максимальный – 38,6 грн. Для продажи минимальный курс – 38,79 грн, максимальный – 39,1 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и составляет – 41,44 грн. Курс продажи поднялся на 3 коп. до 42,22 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 42,05 грн, а максимальный – 42,4 грн.

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