Иностранная валюта в банках еще подорожала
В четверг, 22 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3 коп. и составляет 38,39 грн. Курс продаж опустился на 2 коп. до 38,9 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,9 грн, максимальный – 38,6 грн. Для продажи минимальный курс – 38,79 грн, максимальный – 39,1 грн.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и составляет – 41,44 грн. Курс продажи поднялся на 3 коп. до 42,22 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 42,05 грн, а максимальный – 42,4 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- НБУ сменил валютные правила для бизнеса. Они касаются свопов и экспортной выручки
- НБУ хочет изменить правила банковской тайны: какую информацию получат госорганы
Читайте также