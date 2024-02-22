Іноземна валюта в банках ще подорожчала

Курс купівлі долара виріс на 3 копійки, курс продажу впав на 2

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У четвер, 22 лютого середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, виріс на 3 коп. і складає 38,39 грн. Курс продажу опустився на 2 коп. до 38,9 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,9 грн, максимальний – 38,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,79 грн, максимальний – 39,1 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 8 коп. і складає – 41,44 грн. Курс продажу піднявся на 3 коп. до 42,22 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,6 грн, максимальний – 41,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,05 грн, а максимальний – 42,4 грн.

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