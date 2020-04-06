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К “антиколомойскому” законопроекту внесли рекордные 6000 правок - депутат

К “антиколомойскому” законопроекту внесли рекордные 6000 правок - депутат
06.04.2020, 12:38

Финансовый комитет начнет рассматривать правки к "антиколомойскому" закону не раньше среды, прогнозирует депутат Ярослав Железняк

Депутаты предложили ко второму чтению законопроекта №2571-д, регулирующего процедуры банкротства и национализации банков (так называемый “антиколомойський” закон), уже около 6000 поправок. Об этом сообщил народный депутат фракции Голос и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

“У нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру более 10 000)”, - написал он в Facebook.

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Он предположил, что из-за такого количества поправок заседание финансового комитета, вероятно, состоится не раньше среды 8 апреля.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал ситуацию с поправками тяжелой, поскольку есть дедлайн, до которого нужно принять закон. Среди вариантов рассмотрения законопроекта во втором чтении он назвал внесение в Раду только тех поправок, которые одобрит комитет.

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Марина Кучук
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антиколомойский закон МВФ
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