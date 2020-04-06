К “антиколомойскому” законопроекту внесли рекордные 6000 правок - депутат

Депутаты предложили ко второму чтению законопроекта №2571-д, регулирующего процедуры банкротства и национализации банков (так называемый “антиколомойський” закон), уже около 6000 поправок. Об этом сообщил народный депутат фракции Голос и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

“У нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру более 10 000)”, - написал он в Facebook.

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Он предположил, что из-за такого количества поправок заседание финансового комитета, вероятно, состоится не раньше среды 8 апреля.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал ситуацию с поправками тяжелой, поскольку есть дедлайн, до которого нужно принять закон. Среди вариантов рассмотрения законопроекта во втором чтении он назвал внесение в Раду только тех поправок, которые одобрит комитет.

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