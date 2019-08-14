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Кабмин изменил устав ПриватБанка

Кабмин изменил устав ПриватБанка
14.08.2019, 17:50

В новой редакции устава ПриватБанка учтены замечания НБУ

Кабинет министров Украины на заседании 14 августа утвердил новую редакцию устава государственного ПриватБанка и положение о его наблюдательном совете, сообщает Интерфакс-Украина.

Изменения внесены в постановление правительства от 5 июня 2019 года №594.

Отмечается, что в новой редакции учтены замечания Национального банка (НБУ), который ранее отказался согласовывать устав Привата.

В частности, НБУ указывал на отступление от принципа равенства прав и обязанностей независимых членов и представителей государства в набсовете; на увеличение оснований для временного отстранения членов и на процедурные аспекты принятия набсоветом решений путем заочного голосования.

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