Кабмин назначил членом набсовета Ощадбанка главу мемориального заповедника
Кабинет министров назначил Розу Тапанову членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка по квоте правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.
Тапанова сменила в наблюдательном совете банка Тараса Кириченка, освобожденного от исполнения обязанностей распоряжением Кабмина 1 апреля.
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По данным госреестра, Роза Тапанова – и.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
Также Тапанова была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания", в числе учредителей и бенефициаров которой, по данным Opendatabot, указан глава офиса президента Андрей Ермак.
Как уточняет finbalance, в декларации о доходах за 2020 год Ермак указывал, что в прошлом году получил 4898 грн зарплаты в данном адвокатском объединении.
Роза Тапанова – юрист, свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью получила в 2005 году. Окончила Киево-Могилянскую Академию.
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