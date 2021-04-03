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Кабмин назначил членом набсовета Ощадбанка главу мемориального заповедника

03.04.2021, 10:12
Кабмин назначил членом набсовета Ощадбанка главу мемориального заповедника - Фото
Рота Тапанова (Фото:Роза Тапанова/Facebook)

Кабинет министров назначил Розу Тапанову членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка по квоте правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале. 

Тапанова сменила в наблюдательном совете банка Тараса Кириченка, освобожденного от исполнения обязанностей распоряжением Кабмина 1 апреля.

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По данным госреестра, Роза Тапанова – и.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Также Тапанова была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания", в числе учредителей и бенефициаров которой, по данным Opendatabot, указан глава офиса президента Андрей Ермак

Как уточняет finbalance, в декларации о доходах за 2020 год Ермак указывал, что в прошлом году получил 4898 грн зарплаты в данном адвокатском объединении. 

Роза Тапанова – юрист, свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью получила в 2005 году. Окончила Киево-Могилянскую Академию.

Наблюдательный совет Ощадбанка состоит из девяти членов. Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады

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Роман Брыль
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