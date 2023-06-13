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Кабмин предоставил девяти банкам 7,7 млрд грн гарантий под кредиты бизнесу

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 18:30
Кабмин предоставил девяти банкам 7,7 млрд грн гарантий под кредиты бизнесу - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров соответствующим постановлением предоставил государственные гарантии девяти банкам на сумму 7,7 млрд грн для обеспечения кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом сообщается на правительственном портале. 

Гарантии помогут банкам выдавать кредиты бизнесу, у которого недостаточно залогового имущества, чтобы получить заем. 

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Банки, которые прошли отбор для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов бизнесу: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Укрэксимбанк, ПроКредит Банк, Банк Кредит Днепр, АКБ "Львов", Пиреус Банк МКБ, МТБ Банк. 

Предоставление государственных гарантий на основании решения Кабинета Министров предусмотрено Бюджетным кодексом. 

Гарантии покрывают до 80% общей суммы долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% – по каждому отдельному кредиту. 

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Роман Брыль
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