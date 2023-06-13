Кабмин предоставил девяти банкам 7,7 млрд грн гарантий под кредиты бизнесу

Кабинет министров соответствующим постановлением предоставил государственные гарантии девяти банкам на сумму 7,7 млрд грн для обеспечения кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом сообщается на правительственном портале.

Гарантии помогут банкам выдавать кредиты бизнесу, у которого недостаточно залогового имущества, чтобы получить заем.

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Банки, которые прошли отбор для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов бизнесу: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Укрэксимбанк, ПроКредит Банк, Банк Кредит Днепр, АКБ "Львов", Пиреус Банк МКБ, МТБ Банк.

Предоставление государственных гарантий на основании решения Кабинета Министров предусмотрено Бюджетным кодексом.

Гарантии покрывают до 80% общей суммы долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% – по каждому отдельному кредиту.

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