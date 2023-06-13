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Кабмін надав дев'яти банкам 7,7 млрд грн гарантій під кредити бізнесу

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 18:30
Кабмін надав дев'яти банкам 7,7 млрд грн гарантій під кредити бізнесу - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабінет міністрів відповідною постановою надав державні гарантії дев'яти банкам на суму 7,7 млрд грн для забезпечення кредитів малому та середньому бізнесу. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Гарантії допоможуть банкам видавати кредити бізнесу, який не має заставного майна, щоб отримати позику.

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Банки, які пройшли відбір для отримання часткового гарантування державою зобов'язань за портфелем кредитів бізнесу: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Укрексімбанк, ПроКредит Банк, Банк Кредит Дніпро, АКБ "Львів", Піреус Банк МКБ, МТБ Банк.

Надання державних гарантій на підставі рішення Кабінету Міністрів передбачено Бюджетним кодексом.

Гарантії покривають до 80% загальної суми боргових зобов'язань за портфелем кредитів та 80% – за кожним окремим кредитом.

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Роман Бриль
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