Как изменился курс доллара за неделю: наличные курсы в банках

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Каков наличный курс доллара

В пятницу, 22 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2 коп. и составляет 41,11 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 41,62 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,55 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,54 грн, максимальный – 41,7 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 20 коп. и составляет 43,2 грн. Курс продаж упал на 17 коп. до 44 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,4 грн, максимальный – 43,7 грн. Для продажи минимальный курс – 43,8 грн, а максимальный – 44,3 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого опустился на 8 коп. и составляет 9,7 грн. Курс продаж упал на 4 коп. – 10,31 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,4 грн, максимальный – 9,9 грн. Для продажи минимальный курс – 10,1 грн, а максимальный – 10,5 грн.

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